El desgarrador posteo de Lionel Messi tras la muerte de su papá

Lionel Messi publicó en sus redes un desgarrador posteo tras la muerte de su papá: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”. El capitán de la Selección argentina despidió a Jorge Messi con un emotivo mensaje en sus redes sociales y compartió una foto junto a su padre.

Messi abrió su corazón y compartió cómo lo afectó la enfermedad de su papá durante el último Mundial. El capitán de la Selección argentina reveló que, a pesar de los pedidos de su padre para que jugara el torneo, días antes del inicio fue cuando empeoró su salud. Por primera vez, su papá no iba a estar presente en un campeonato, aunque su mamá le aseguraba que se recuperaría y podría viajar.