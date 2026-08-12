Boca le ganó 3-1 a Recoletapor la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Boca derrotó 3-1 a Recoleta en el estadio Tomás Adolfo Ducó por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, por lo que obtuvo un resultado favorable de cara al encuentro de vuelta. Los goles del Xeneize fueron convertidos por Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores, mientras que Pedro Ríos había abierto el marcador en el primer tiempo para los paraguayos. El equipo visitante terminó con nueve futbolistas ya que fueron expulsados Wilfrido Báez y Dairon Mosquera.

Con el resultado, Boca quedó bien parado de cara al cruce de vuelta, que se disputará el martes 18 de agosto a las 19 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. Previamente, el Xeneize enfrentará a Platense el sábado desde las 21:15 en el estadio Ciudad de Vicente López por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.