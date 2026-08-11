Boca recibe a Recoleta de Paraguay por la Copa Sudamericana

Este martes por la tarde, el "Xeneize" recibe al conjunto paraguayo por los octavos de final del certamen continental.
DeportesHace 13 horasPrensaPrensa
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Boca recibe a Recoleta FC por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El "Xeneize" buscará comenzar con buen pie la llave ante el sorpresivo equipo paraguayo, que terminó en su grupo por encima de dos históricos del continente como Santos y San Lorenzo.

El "Vasco" Arruabarrena planea repetir el once que igualó ante el "Fortín" y que apenas sufrió una modificación con respecto al partido frente a Estudiantes del miércoles pasado. Pese al desgaste, el entrenador encontró una base y confía en ella para afrontar este primer encuentro de la llave.

A qué hora juegan Boca vs Recoleta

Hora: 19.00.

Por dónde ver Boca vs Recoleta

TV: ESPN y DSports.

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