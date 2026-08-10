Argentina avanza a la final del torneo internacional de hockey sobre hielo

La Selección Argentina de hockey sobre hielo avanzó a la final de la Amerigol LATAM Cup tras derrotar a Colombia 5-4 en un emocionante partido. Este domingo se enfrentará a Cuba en la final en Florida, Estados Unidos. La competencia reúne a 68 equipos de 16 países, destacando el crecimiento del hockey en la región.
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La Selección Argentina de hockey sobre hielo avanzó a la final de la Amerigol LATAM Cup tras una emocionante victoria por 5-4 contra Colombia en la semifinal. El partido se definió en tiempo extra, donde Lucca Muñoz anotó el gol decisivo. La final se llevará a cabo este domingo a las 15:45 en el Florida Panthers IceDen, Estados Unidos, enfrentando a Argentina y Cuba.

Este torneo, respaldado por la NHL, celebra su octava edición y reúne a 68 equipos de 16 países, con más de 1.500 jugadores. Argentina ha tenido un desempeño destacado, alcanzando su tercera final de la División I, habiendo sido campeona en 2023 y subcampeona en 2025.

En la fase de grupos, Argentina obtuvo una victoria contundente de 7-3 frente a Centroamérica, sufrió una derrota de 6-3 ante Cuba, pero luego se impuso nuevamente a Colombia, con un marcador de 4-1. La semifinal mostró la capacidad del equipo para recuperar posiciones críticas, culminando con un gol agónico que llevó el partido a la muerte súbita.

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