Los gobernadores del Norte Grande se reunirán con Diego Santilli

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, será el anfitrión de una reunión en Posadas con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y hasta 10 mandatarios provinciales interesados en avanzar sobre una tarifa diferencial para el costo de la energía en zonas cálidas y el financiamiento de la obra de infraestructura.

Están invitados Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Sáenz (Salta). Asistirán los mandatarios radicales Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy) y Elías Suárez (Santiago del Estero). El encuentro está pautado para este miércoles.

Quintela avisó que no irá, según publicó Letra P. El encuentro había sido acordado hace dos meses cuando los gobernadores del Norte Grande se reunieron en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el centro porteño.

"Está confirmada la participación de Santilli, así que me parece muy importante. Nosotros tenemos en claro que tenemos que trabajar sobre la ley de zona fría; seguimos esperando que se apruebe y se trabaje en el Senado porque claramente a nosotros nos beneficia para destrabar las zonas cálidas y muy cálidas, donde las beneficiarias son todas las provincias del norte", aseveró Valdés.