Más de un millón de personas se quedaron sin cobertura de salud durante la era Javier Milei

Los datos oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud, relevados por el Instituto Argentina Grande (IAG) reflejaron la cruda realidad del sistema de salud en Argentina: desde el comienzo del gobierno de Javier Milei, 1.246.285 personas se quedaron sin cobertura sanitaria privada, mientras que las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 de beneficiarios.

El detalle marca que durante el cuarto trimestre de 2023 había 9.428.131 personas que no contaban ni con prepaga, ni obra social, ni mutual, este número se elevó a 10.674.416 en el primer trimestre de 2026. Por lo que este grupo pasó de ser el 32% al 35,6% de la población argentina.