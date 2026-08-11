Diego Santilli asumirá como director del Estado en YPF

Diego Santilli asumirá la representación del Estado Nacional en YPF S.A. como director titular y ejercerá ese puesto sin cobrar honorarios ni otra retribución vinculada al cargo.

Según un documento fechado el 10 de agosto de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jefe de Gabinete ejercerá como director titular por la Clase A con carácter ad honorem y renunció a toda percepción económica asociada a esa función.

El nombramiento coloca a Santilli en una de las posiciones institucionales de mayor peso dentro del directorio de la petrolera. Esa representación estatal ya estuvo antes en manos de otros jefes de Gabinete; por ejemplo, Manuel Adorni, que renunció al cargo tras su salida como jefe coordinador de ministros por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

El funcionario nacional dejó asentado por escrito que cumplirá la función sin remuneración. También formalizó una renuncia expresa, irrevocable y por todo el tiempo que dure su designación.

En el texto se especifica que abarca remuneración, honorarios, dieta, retribución, compensación, viáticos y cualquier otro concepto de naturaleza económica que pudiera corresponderle por el ejercicio del cargo. El documento fue dirigido al directorio de YPF en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.