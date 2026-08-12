Alerta amarilla por nevadas intensas en la cordillera y zonas de Puna

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por nevadas persistentes para sectores de la Cordillera de los Andes y la Puna salteña. Se esperan acumulados de entre 30 y 60 centímetros, acompañados por fuertes vientos y reducción de la visibilidad.

La alerta tiene una vigencia de 12 horas, hasta las 00, y alcanza a la Cordillera de los Andes y las zonas de Puna de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate y San Carlos.

Según el pronóstico, el área será afectada por nevadas persistentes, con valores de nieve acumulada que podrían alcanzar entre 30 y 60 centímetros, aunque podrían superarse puntualmente.

El fenómeno estará acompañado por vientos intensos, que podrían provocar una importante reducción de la visibilidad y condiciones de viento blanco, especialmente en sectores de alta montaña.

Ante este escenario, se recomienda extremar las precauciones al transitar por las zonas afectadas, consultar el estado de las rutas antes de viajar y mantenerse atentos a las actualizaciones de los organismos oficiales.

