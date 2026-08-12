Diputados aprobó por unanimidad la “Ley Lola” contra el maltrato y abandono animal

La Cámara de Diputados de Salta aprobó por unanimidad la denominada “Ley Lola”, una iniciativa que endurece las sanciones contra el maltrato y abandono de animales y establece nuevas medidas de prevención, concientización y responsabilidad en el cuidado animal.

Entre las medidas previstas se encuentran hasta 60 días de trabajo comunitario que seran realizados junto a áreas vinculadas al bienestar animal.

El proyecto incorpora acciones de capacitación y concientización, junto con un protocolo para actuar ante casos en los que una persona atropelle a un animal.

El proyecto surgió a partir del caso de Lola, la perrita que murió el pasado 29 de julio tras ser atropellada por un vehículo en la intersección de las calles Sarmiento y General Güemes.