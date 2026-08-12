Segundo concierto de “Vivace en los Barrios” en Villa Las Rosas

La música volvió a encontrarse con los barrios de la ciudad con una nueva presentación de “Vivace en los Barrios”, el ciclo impulsado por la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad, y el Ensamble Vivace para acercar conciertos de música en vivo a distintos espacios de Salta.

En esta segunda presentación, realizada en la parroquia Santa Rosa de Lima de Villa Las Rosas, el público disfrutó de un repertorio que propuso un recorrido por diferentes épocas, estilos y géneros musicales.

La velada comenzó con obras clásicas como “Pequeña serenata nocturna” de Mozart, “Canon en Re” de Pachelbel y “Aleluya” de Händel, para luego abrirse a nuevas sonoridades y propuestas que vinculan la música académica con expresiones populares.

El repertorio también incluyó una presentación dedicada al violín, que permitió descubrir el vínculo entre el barroco y la chacarera, además de obras como “Via ad Veritas”, de Milagros Fassola, “Hallelujah”, de Leonard Cohen, “Love of My Life”, de Queen y “Por una cabeza”, de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera.

La propuesta continuó con clásicos del folklore y la música popular argentina, entre ellos “Zamba para olvidar”, “La Taleñita”, “Flaca”, “Mariposa Tecknicolor” y “Seminare”, llevando al público por un repertorio amplio y diverso.

El Ensamble Vivace está integrado por Gimena Ávila en violín I, Pablo Posadas en violín II, Juan Soria en viola y Javier Montalvo en violonchelo, quienes compartieron una propuesta pensada para acercar la música en vivo a públicos de todas las edades.

Con esta segunda presentación, “Vivace en los Barrios” continúa generando espacios de encuentro entre la música y la comunidad, llevando iniciativas culturales a distintos sectores de la ciudad. El ciclo tendrá una nueva presentación durante el mes de septiembre.