Un vicedirector proyectó imágenes sexuales frente a alumnos en una clase

El vicedirector de la Escuela de Comercio Martín Zapata de la ciudad de Mendoza fue apartado en las últimas horas tras ser denunciado por los propios estudiantes por proyectar imágenes sexuales en medio de un taller para alumnos de secundaria.

Todo ocurrió el último viernes en la institución dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo cuando el docente en cuestión estaba a cargo del Taller de Articulación Preuniversitaria de Ingeniería y estaba utilizando su computadora personal para proyectar imágenes.

Según consta en la denuncia pública que presentaron los estudiantes, una vez que finalizó la clase, el profesor creyó que había cortado con la transmisión de imágenes a una pantalla. Sin embargo, los alumnos que estaban presentes en el lugar observaron cómo el hombre comenzó a navegar en sus archivos personales y mostró fotografías de contenido sexual explícito.

Las imágenes que se mostraron en el televisor del aula incluían fotografías de mujeres desnudas y también imágenes de docentes pertenecientes a la misma institución. El incidente fue presenciado por estudiantes de distintos colegios dependientes de la UNCuyo: el CUC, el Martín Zapata y el Magisterio, entre los cuales había menores de edad. Varios de los presentes registraron lo ocurrido con sus teléfonos celulares y elevaron la denuncia a las autoridades escolares el mismo viernes.

Las autoridades de la UNCuyo confirmaron el inicio de un sumario administrativo para determinar responsabilidades y precisaron que el docente fue separado de manera preventiva de sus funciones desde el día del incidente. La coordinadora general de Educación Secundaria de la UNCuyo, María Ana Barrozo, confirmó a medios locales que la universidad tomó conocimiento de la situación y que se inició un procedimiento para determinar el grado de responsabilidad del vicedirector. “No tenemos tolerancia con estas cosas. Lo que ha sucedido es muy claro, fue explícito, está documentado”, declaró la funcionaria.