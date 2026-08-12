12 de agosto: Eclipse solar total

El eclipse solar total de hoy, 12 de agosto de 2026, será visible como un espectáculo inédito en Europa, el Atlántico norte y algunas regiones de Asia, pero quedará fuera del alcance directo para el público argentino.

Hoy, mientras millones de personas en España, Islandia, Groenlandia y el norte de Rusia se preparan para presenciar cómo el día se transforma en noche, en América del Sur la expectativa se canaliza hacia la transmisión en vivo y la divulgación científica.

La naturaleza de este fenómeno y la ubicación de la franja de totalidad explican las razones por las que Sudamérica solo podrá seguir el evento a distancia, a pesar del interés que generó en la región y en el mundo.

La franja de totalidad, es decir, el corredor donde la Luna cubrirá por completo el disco solar, se extiende en esta edición desde el este de Groenlandia, el oeste de Islandia, el norte de España y una pequeña sección del noreste de Portugal. En estos lugares, quienes se encuentren dentro del recorrido de la sombra lunar vivirán la experiencia plena de la oscuridad total, con una duración máxima de poco más de dos minutos sobre el Atlántico norte y cerca de un minuto en ciudades como Reykjavík y Valencia.

En contraste, la mayor parte de Europa y Norteamérica verá únicamente un eclipse parcial, con el Sol parcialmente cubierto, y en regiones aún más alejadas, como Sudamérica y en especial Argentina, el fenómeno quedará completamente fuera del horizonte observable.

Esta exclusión no responde a cuestiones tecnológicas ni a la falta de interés. La razón fundamental radica en la geometría de la alineación: para que un eclipse solar total sea visible desde una región específica, la sombra de la Luna debe proyectarse sobre esa zona de la superficie terrestre durante el lapso preciso de la conjunción astronómica.

Los eclipses solares son relativamente frecuentes, con un promedio de dos a cinco al año a nivel global, aunque cinco en un mismo año es un fenómeno inusual que ocurrió por última vez en 1935 y no volverá a repetirse hasta 2206. Sin embargo, los eclipses solares totales son mucho más escasos: la Tierra experimenta apenas 66 de ellos por siglo, lo que convierte a cada evento en una oportunidad singular.

Tanto la NASA como la ESA confirmaron la realización de coberturas en vivo desde los principales puntos de observación en Europa y el Atlántico norte, con equipos científicos y divulgadores explicando en tiempo real cada fase del evento. La NASA, por ejemplo, activará su señal a partir de las 13:15 EDT (14:15 hora de Argentina) y la ESA lo hará desde las 19:30 CEST, transmitiendo imágenes y comentarios desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre (España).