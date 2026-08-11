Una ciudad de Córdoba implementó el DNI obligatorio para perros y gatos

La Municipalidad de Villa María, en Córdoba, puso en marcha un sistema de registro obligatorio para perros y gatos mediante un Documento Nacional de Identidad (DNI) específico para mascotas. La iniciativa permite identificar a cada animal con datos como nombre, raza, fecha de nacimiento y responsable, y se aplica a todos los tutores que residan en esa localidad. El trámite es gratuito y busca promover la tenencia responsable, además de facilitar el control de mascotas en la ciudad.

La medida alcanza a los perros y gatos que viven en Villa María. El registro se hace con un DNI que entrega la municipalidad y que contiene los datos principales del animal y su tutor. Además, la normativa establece sanciones económicas para quienes incumplan las obligaciones de cuidado, con multas que ascienden hasta $844.000. El objetivo principal es garantizar el bienestar animal y mejorar la seguridad en la vía pública.

Según se informó durante la presentación del sistema, la inscripción es gratuita y se realiza en dependencias municipales. El documento incluye la identificación del animal, su raza, fecha de nacimiento, y los datos del tutor o propietario. El registro facilita la localización en caso de extravío y permite a las autoridades controlar el cumplimiento de la normativa vigente.

Quienes no cumplan con las responsabilidades de cuidado, como evitar el abandono, el maltrato, o mantener a la mascota en condiciones inadecuadas, pueden enfrentar multas de hasta $844.000. La autoridad municipal puede sancionar a los tutores si observa animales atados de forma incorrecta, abandonados o víctimas de malos tratos. Estas medidas buscan desalentar conductas que pongan en riesgo la integridad de los animales y de la comunidad.