Lanzan un concurso nacional para elegir la canción oficial de la visita del papa León XIV

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina genera expectativas y, en ese marco, la Iglesia lanzó un concurso nacional para elegir la canción oficial que acompañará la visita del Pontífice al país. El viaje está previsto para noviembre y, según el recorrido anunciado, el Sumo Pontífice visitará Buenos Aires, Luján y Córdoba.

De acuerdo con las bases y condiciones publicadas en la página oficial de la Conferencia Episcopal Argentina, la convocatoria es gratuita y está dirigida a músicos y compositores argentinos mayores de 18 años. Las canciones deberán ser originales, inéditas, compuestas especialmente para el concurso y tener una duración de entre dos y cuatro minutos. Deberán estar escritas en castellano, aunque podrán incorporar lenguas originarias. La inscripción estará abierta desde este lunes 10 de agosto hasta el 10 de septiembre.

Las bases también contemplan el uso de inteligencia artificial como herramienta auxiliar durante el proceso de producción. Sin embargo, establecen que la melodía principal, la armonía y la estructura de la canción deberán ser exclusivamente de creación humana.

El jurado estará integrado por miembros designados por la Conferencia Episcopal Argentina, provenientes de ámbitos eclesiales y del mundo de la música. La canción ganadora, que podrá ser presentada por una persona o por un grupo, se conocerá el 24 de septiembre y se convertirá en la obra oficial de la visita del Papa.

Características del concurso