Desesperada búsqueda de un argentino en Colombia

Carlos Luis Cáceres, un hombre de 69 años oriundo de San Juan, es buscado en Colombia luego del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país este lunes. Su familia perdió todo contacto con él y teme que pueda haber quedado afectado por la emergencia.

Cáceres nació en el departamento Rivadavia y actualmente vive en el municipio de Dosquebradas, en el área de Pereira. Su hija, Carla Cáceres, se encuentra en San Juan y contó que desde el momento del sismo no pudo volver a comunicarse con su padre.

El principal problema para establecer contacto es el colapso de las comunicaciones en distintas zonas del país. Según relató la joven, las líneas telefónicas permanecen prácticamente inutilizadas, por lo que hasta el momento no pudo confirmar si el hombre se encuentra a salvo.

La preocupación aumenta porque Carlos es una persona mayor y, ante una eventual situación de emergencia, podría no recordar los números de teléfono de sus familiares para comunicarse con ellos.

“Estoy mirando todo el tiempo las redes y los noticieros de allá para ver si aunque sea él habla en algún lugar. Si está bien, puede llegar a aparecer en alguna transmisión, pero hasta ahora no tenemos nada y estamos desesperados desde que ocurrió todo esto”, expresó Carla, según consignó Tiempo de San Juan.

El hombre había emigrado de San Juan hace varios años en busca de nuevas oportunidades laborales. Primero vivió durante un largo período en España y, desde hace aproximadamente cinco años, estaba radicado en Colombia.

De acuerdo con el relato de su hija, Cáceres tenía previsto regresar próximamente a la Argentina para reencontrarse con sus seres queridos. Ahora, la familia intenta obtener alguna información sobre su paradero en medio de la emergencia.