El Gobierno ofreció asistencia a Colombia tras el terremoto

El canciller Pablo Quirno confirmó que el Gobierno se comunicó con las autoridades de Colombia después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a tres ciudades de ese país, por el cual ya se registraron al menos 111 muertos, y expuso que ofreció "brindar la asistencia que resulte necesaria".

En la red social X, Quirno expuso el respaldo hacia el país colombiano y marcó que ofreció apoyo: "Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados. Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria".

En tal sentido, señaló que no se contabilizaron víctimas argentinas. "Asimismo, mantenemos comunicación con nuestra representación consular y, hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas. Nuestro abrazo a todo el pueblo colombiano en este difícil momento. Datos de contacto para ciudadanos argentinos en Colombia. Teléfono: +57 601 288 0900. Celular de emergencia +57 316 875 9292. Correo electrónico: [email protected]", expresó.