La Selección Argentina de voleibol se consagró campeona sudamericana

La Selección Argentina de Voley se coronó campeón de la Copa Sudamericana tras ganarle el clásico a Brasil.
DeportesHace 21 horasPrensaPrensa
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La Selección Argentina de Voley se coronó campeón de la Copa Sudamericana tras ganarle el clásico a Brasil 3-2 (21-25, 25-21, 20-25, 25-20 y 15-10) y obtuvo también la plaza para el Panamericano del año que viene.

El triunfo en Bolivia contó con un destacado protagonismo norteño. Dentro del plantel de 14 jugadores conducido por Damián Arredondo, descolló el armador tucumano Federico Arquez, quien aportó la distribución del juego en los momentos de mayor tensión y fue distinguido como el MVP (Jugador Más Valioso) del certamen.

Con un camino impecable durante la semana de competencia frente a seleccionados locales y regionales como Bolivia, Perú y Chile, Argentina coronó la gira con una victoria inolvidable ante su clásico rival para traer la copa al país y celebrar con sello tucumano en lo más alto del podio.

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