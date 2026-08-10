El Gobierno busca firmar un nuevo acuerdo de cooperación nuclear con Estados Unidos

El Gobierno busca firmar antes de fin de año un nuevo acuerdo de cooperación nuclear con Estados Unidos para reemplazar el convenio vigente desde 1997. En la Casa Rosada aseguran que la redacción ya fue cerrada entre los equipos técnicos y que Cancillería coordina con Washington los pasos para concretar la firma durante los próximos meses.

Se trata de un Acuerdo 123, denominado así por la sección de la Acta de Energía Atómica estadounidense que establece el marco jurídico para la cooperación nuclear civil significativa con otros países. El actual entró en vigor el 16 de octubre de 1997, tiene una duración de 30 años y vence el 16 de octubre de 2027.

La negociación quedó avanzada durante la reunión del Comité Permanente Conjunto de Cooperación en Energía Nuclear entre la Argentina y Estados Unidos (JSCNEC), que se realizó en Washington entre el 25 y el 27 de febrero. La delegación argentina estuvo encabezada por el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, y la estadounidense por Gonzalo Suárez, funcionario de la oficina de no proliferación del Departamento de Estado.

Participaron además representantes de Cancillería, CNEA, la Autoridad Regulatoria Nuclear, Nucleoeléctrica, la Embajada argentina, el Departamento de Estado, el Departamento de Energía, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, la Comisión Reguladora Nuclear estadounidense y el Departamento de Comercio. La declaración conjunta difundida después del encuentro ya dejó asentado el compromiso de finalizar rápidamente el nuevo texto que sustituirá al acuerdo vigente.

En Nación aseguran que la nueva redacción quedó terminada en ese encuentro de febrero y que la etapa actual corresponde a la coordinación diplomática para la firma. El convenio no implica por sí mismo la contratación de una empresa o la compra de un reactor: establece el marco legal dentro del cual pueden realizarse luego transferencias relevantes de tecnología, equipamiento y materiales nucleares.