La Justicia citó a Manuel Adorni para que justifique su patrimonio

Manuel Adorni fue intimado por el fiscal Gerardo Pollicita para que dé explicaciones sobre sus bienes ante las inconsistencias detectadas. Tendrá 15 días para intentar aclarar al menos 20 puntos que se mantienen en duda. Si su descargo no convence, lo convocarán a indagatoria.

La Fiscalía detectó un desfasaje de $43 millones y gastos por más de u$s400 mil. Se trata de incrementos, adquisiciones y desembolsos que, confrontados con los ingresos lícitos acreditados, "no encuentran hasta el momento explicación suficiente", por lo que ahora deberán ser justificados. Ahora, el exjefe de Gabinete tendrá 15 días para brindar las explicaciones y aportar la documentación correspondiente sobre cada uno de los 20 puntos incluidos en el requerimiento fiscal.

Pollicita presentó un dictamen de 207 fojas ante el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo y le dio 15 días a Adorni para explicar el origen de una serie de fondos, compras, gastos y movimientos financieros. También deberá aclarar operaciones con dólares, inmuebles, vehículos, criptomonedas, tarjetas y dinero en efectivo.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, en la que se atribuyó al exfuncionario la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito debido a gastos que, según la presentación, serían "prima facie desproporcionados respecto de sus ingresos legítimos como funcionario público". La denuncia tuvo luego dos ampliaciones, realizadas por Pagano y por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.