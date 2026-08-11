Operativo de identificación en el barrio Jesús María

En Capital

Mientras tanto, en la ciudad de Salta también se desarrollarán operativos de identificación, en este caso mediante el uso de valijas digitales.

Hoy y mañana miércoles 12, continuarán en el Salón de Usos Múltiples del barrio Jesús María.

En tanto, el jueves 13 y viernes 14, los operativos se llevarán a cabo en el Centro Integrador Comunitario del barrio Santa Cecilia. Asimismo, el viernes 14 se desarrollará un operativo adicional en el barrio La Cerámica.

En estos puntos, la atención comenzará a partir de las 9 de la mañana y se otorgarán 70 turnos por orden de llegada.

Costos y medios de pago

Desde principios de marzo, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) actualizó los valores correspondientes a los trámites de identificación.

Los montos vigentes son los siguientes: el trámite regular del DNI tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En el caso del pasaporte, el trámite regular tiene un valor de $100.000, mientras que la modalidad exprés cuesta $200.000.

Algunas personas podrán acceder a la exención del pago, de acuerdo con la validación automática que realizan el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y la ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente mediante tarjetas de crédito o débito, o billeteras virtuales.

Asimismo, se informa que tanto los DNI como los pasaportes, en sus modalidades regular y exprés, presentan demoras en la entrega. En el caso del DNI, el plazo estimado es de aproximadamente 90 días, mientras que para el pasaporte se estima una demora de 15 días hábiles.

Por este motivo, se recomienda a quienes necesiten gestionar alguno de estos documentos que tengan en cuenta los plazos estimados de entrega, debido a que se han registrado numerosos reclamos vinculados con las demoras en la recepción de los ejemplares.