Hoy habrá una nueva jornada de adopción responsable

Desde el área de Bienestar Animal de la Municipalidad se recuerda a los vecinos que en el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” hay actualmente 50 perros en condiciones de conseguir un nuevo hogar y a la espera de una segunda oportunidad para una mejor vida.

En este marco, hoy se realizará una nueva jornada de adopción responsable. Será en el café Rosetta, ubicado en la calle Córdoba 595, en el horario de 17 a 19 hs.

Los interesados en darles un nuevo hogar a los perros en adopción que fueron rescatados del maltrato o el abandono, deberán llevar fotocopias de DNI y boleta de servicio.

La actividad se realizará como parte del programa Salta Ciudad Pet Friendly que llevan adelante el Ente de Turismo y la Subsecretaría de Bienestar Animal. Los vecinos podrán realizar consultas previamente comunicándose al 3874634653.