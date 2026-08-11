El móvil de Licencias atenderá en barrio Vélez Sarsfield

El móvil continuará recorriendo distintos puntos de la ciudad hasta el viernes 14 de agosto de 9.30 a 12.30. Los vecinos podrán realizar el 100% del trámite de renovación de licencias y otras gestiones.
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Tal como lo viene haciendo desde el inicio de la gestión, para facilitar trámites a los vecinos, la Municipalidad de Salta continúa acercando servicios a los barrios.

En ese sentido, el Móvil de Licencias de Conducir continuará recorriendo hasta el viernes en diferentes puntos de la ciudad durante la mañana, de 9.30 a 12.30:

  • Martes 11: Barrio Vélez Sarsfield
  • Miércoles 12: CIC Gauchito Gil
  • Jueves 13: Mercado en tu Barrio en Santa Ana
  • Viernes 14: Barrio Ceramica

La atención es por orden de llegada. Los interesados pueden consultar los requisitos de cada trámite en el siguiente link: https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir/

Quienes asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte del de la primera licencia.

A través de este móvil, los salteños además pueden:

+ Iniciar el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral

+Tendrán la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y audición y psicológicos, por los médicos quienes llenarán el formulario

+ Realizar la carga del FUT (Formulario de trámite)

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Será este jueves 13, de 10 a 16, en el Club Santa Ana Béisbol y Softbol. Habrá ofertas de frutas, verduras, carne, pollo, pescado, cerdo, lácteos y otros productos. Además, se brindarán servicios de Bienestar Animal, Registro Civil y Licencia de Conducir.
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