"Hecho en Salta": abrirán las inscripciones para los emprendedores

La Municipalidad de Salta pondrá en marcha “Hecho en Salta”, un nuevo espacio de comercialización destinado a emprendedores de la ciudad. El local estará ubicado en la esquina de Av. San Martín y Buenos Aires y permitirá que distintos proyectos puedan exhibir y comercializar sus productos durante períodos rotativos.

Las inscripciones comenzarán este miércoles 12 de agosto a través del WhatsApp 3872222975 y en esta primera etapa habrá un cupo máximo de mil postulantes. La propuesta busca completar el proceso que atraviesan los emprendedores: capacitación, producción y, finalmente, la experiencia de comercializar sus productos en un local abierto al público.

“Los emprendedores van a poder vivenciar la experiencia de tener un local propio. Es una oportunidad sobre un camino que se viene realizando desde hace mucho tiempo. Muchos emprendimientos nacieron capacitándose y fabricando sus productos en nuestras fábricas municipales. Esta sería la etapa que culminaría ese proceso”, explicó Victoria Falú, directora de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Salta.

Requisitos para participar

En esta primera etapa serán seleccionados 60 emprendedores, de acuerdo con la capacidad disponible del espacio. La selección se realizará entre quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Para participar, los emprendedores deberán residir en la ciudad de Salta Capital y elaborar sus propios productos en el municipio. No estará permitida la reventa, por lo que los productos deberán contar con un valor agregado realizado directamente por el responsable del emprendimiento.

Además, quienes accedan al espacio no podrán contar con un local propio de venta al público. La permanencia inicial en “Hecho en Salta” será de 60 días corridos, con posibilidad de extensión previo acuerdo con la coordinación.

Los participantes deberán estar inscriptos en ARCA, ya sea como monotributistas o responsables inscriptos, y contar con un punto de venta específico para “Hecho en Salta”. Las ventas serán facturadas a nombre de cada emprendedor.

También deberán contar con capacidad de producción suficiente para garantizar el mantenimiento del stock. Las reposiciones de mercadería tendrán que realizarse cada cinco días hábiles.

Requisitos para alimentos y cosmética

Los emprendimientos que comercialicen cosmética natural deberán presentar productos registrados ante ANMAT y cumplir con los requisitos obligatorios de rotulado.

En el caso de los alimentos, los productos deberán ajustarse a las disposiciones establecidas por el Código Alimentario Argentino. Además, será obligatorio contar con el carnet de manipulación de alimentos.

Cada emprendedor deberá respetar el espacio de exhibición asignado por la organización, mantener disponible el stock de productos y cumplir con las condiciones establecidas para el ingreso y la reposición de mercadería.

Una experiencia para dar el próximo paso

“Hecho en Salta” apunta a que quienes ya atravesaron instancias de capacitación y producción puedan avanzar hacia una nueva etapa de sus emprendimientos: la comercialización.

La iniciativa permitirá que los participantes tengan contacto directo con los clientes, conozcan el comportamiento de los consumidores y adquieran herramientas y experiencia que luego podrán aplicar en sus propios proyectos.

El espacio tendrá una dinámica de rotación, de manera que distintos emprendedores puedan acceder a la experiencia de contar con un punto de venta y utilizar esta instancia como preparación para avanzar, posteriormente, hacia un espacio de comercialización propio.