Se registraron más de 600 contravenciones este fin de semana Operativos de Protección Ciudadana

La Policía de Salta continúa adelante con los Operativos de Protección Ciudadana en todos los distritos de la provincia, con la finalidad de prevenir delitos y contrarrestar contravenciones. En ese marco, se realizaron en barrios de los distritos de prevención 1 y 10.

Se trabajó en los barrios Hernando de Lerma, Villa Cristina, San Antonio, Arenales, Ceferino, Tres Cerritos, Miguel Ortiz, Vicente Solá, Villa Belgrano, Solidaridad, Santa Cecilia, San Francisco Solano, La Paz, entre otras zonas.

Contó con la participación de efectivos de áreas operativas e investigativas. Realizaron patrullajes estratégicos, entrevistas vecinales y controles integrales.

Como resultado, se identificó a más de 2500 personas y se infraccionó a 653 personas por incumplimientos a la Ley Contravencional, como el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, desorden, fiestas no autorizadas, entre otros hechos.

También se demoraron a 86 personas por delitos contra la propiedad, drogas, entre otros delitos. Se detectaron dos códigos rojos, que fueron puestos a disposición de la justicia.

La Policía de Salta realiza Operativos de Protección Ciudadana en todos los distritos de la provincia con la finalidad de reforzar la presencia policial en calle, prevenir delitos y contravenciones. Estos operativos son diagramados por el Centro de Coordinación Operativa.