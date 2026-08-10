El Día del Niño se festejará en los CICs de la ciudad

Con motivo de haberse establecido oficialmente el tercer domingo de agosto como el «Día del Niño», mediante el Decreto Presidencial 562/2025, la Municipalidad de Salta preparó un calendario de festejos para compartir con las familias de la ciudad.

Las propuestas se desarrollarán hasta fin de mes en los Centros Integradores Comunitarios (CIC), permitiendo que vecinos de distintos barrios puedan participar de las actividades recreativas.

Durante cada jornada, los niños y niñas podrán disfrutar de obras de teatro, rutinas de payasos, espectáculos musicales y juegos interactivos. Además, habrá chocolatada, golosinas, sorteos de regalos y muchas sorpresas.

Las fechas y puntos fijados son:

Limache, Unión, Constitución, Asunción, Santa Cecilia, Solidaridad, Gauchito Gil y CIC San Benito

CIC Limache

– 15 de agosto de 15:30 a 17:30 h.s

-Actividad: «Fiesta con Moana y Maui»

-Dirección: Gaucho Méndez y Demetrio Herrera.

CIC Unión

– 20 de agosto de 16:00 a 18:00 hs.

Actividad: «Fiesta de Disfraces por el Día de las Infancias»

-Dirección: Av. Armada Argentina y José M. Mirau

CIC Constitución

– 21 de agosto de 15:00 a 18:00 hs.

Actividad: «Regalemos una Sonrisa»

Dirección: Juan Manuel de Estrada y Pasaje S/N.

Gran festejo de los 4 CIC de zona sudeste (Santa Cecilia, Solidaridad, Gauchito Gil y San Benito)

– 28 de agosto de 16:00 a 18:00 hs.

Actividad: «Felices los niños»

-Dirección: Calle Martín Fierro y Juan Darienzo (CIC Santa Cecilia)

CIC Asunción

31 de agosto de 15:00 a 19:00 hs.

-Actividad: Festejo para todos los niños

-Dirección: calle Ntra. Señora de San Nicolás esquina Ntra. Señora del Perpetuo Socorro (Mza. 282 Lote 3).