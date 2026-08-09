El programa de traslado accesible "Llegar es un Derecho" se implementará este martes

El próximo martes a las 11:30, en la sala de prensa Javier Lamas del Centro Cívico Grand Bourg, la Subsecretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública, a cargo de Mariana Estela Dell'Acqua, y la Subsecretaría del Parque Automotor, a cargo de Ricardo Velarde, firmarán un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional.

El acuerdo implementará el Programa Provincial de Traslado Accesible "Llegar es un Derecho", destinado a garantizar el traslado gratuito de personas con discapacidad con movilidad reducida severa que deben concurrir a las Juntas Evaluadoras para la emisión o renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En el marco del convenio, el Parque Automotor se encargará de buscar a las personas desde su domicilio junto a un familiar y trasladarlas a los estudios médicos correspondientes, para luego regresarlas a sus hogares. El servicio estará destinado a quienes no cuenten con los recursos económicos para costear el viaje. La Subsecretaría de Discapacidad, con domicilio en Av. Jujuy 402, será la encargada de informar a Parque Automotor los casos que requieran el traslado.