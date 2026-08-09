El programa de traslado accesible "Llegar es un Derecho" se implementará este martes

El próximo martes en el Centro Cívico Grand Bourg se firmará un acuerdo entre las subsecretarías del Parque Automotor y de Discapacidad para garantizar traslados gratuitos hacia las Juntas Evaluadoras del CUD a personas con movilidad reducida severa que no cuenten con recursos económicos.
LocalesHace 18 horasprensaprensa

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El próximo martes a las 11:30, en la sala de prensa Javier Lamas del Centro Cívico Grand Bourg, la Subsecretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública, a cargo de Mariana Estela Dell'Acqua, y la Subsecretaría del Parque Automotor, a cargo de Ricardo Velarde,  firmarán un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional.  

El acuerdo implementará el Programa Provincial de Traslado Accesible "Llegar es un Derecho", destinado a garantizar el traslado gratuito de personas con discapacidad con movilidad reducida severa que deben concurrir a las Juntas Evaluadoras para la emisión o renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En el marco del convenio, el Parque Automotor se encargará de buscar a las personas desde su domicilio junto a un familiar y trasladarlas a los estudios médicos correspondientes, para luego regresarlas a sus hogares. El servicio estará destinado a quienes no cuenten con los recursos económicos para costear el viaje. La Subsecretaría de Discapacidad, con domicilio en Av. Jujuy 402, será la encargada de informar a Parque Automotor los casos que requieran el traslado. 

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

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