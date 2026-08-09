La Municipalidad suma un nuevo Móvil de Castración que funcionará a partir de la próxima semana

La Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad suma un nuevo Móvil de Castración que permitirá ampliar el servicio que brinda el área de Bienestar Animal. El mismo comenzará a trabajar desde la próxima semana.

Matías Peretti, subsecretario de Bienestar Animal y Zoonosis, explicó que “con esta nueva adquisición demostramos la importancia del cuidado de la salud animal y la salud pública; por lo que estamos muy contentos con este nuevo desafío”.

“Se trata de una unidad totalmente equipada con dos camillas donde trabajarán tres profesionales en cada una lo que permitirá ampliar la capacidad de atención a 40 intervenciones diarias; además el móvil cuenta con cámaras de circuito cerrado para mayor seguridad del personal y el servicio”, detalló el funcionario.

El cronograma de la semana próxima del nuevo móvil de castración será el siguiente:

Del 10 al 14 de agosto

S.U.M SANIDAD

Calle Federico Leloir 62

Turnos: 3872102659 y 3874861402