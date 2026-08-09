La Usina Cultural invita a una tarde a pura música este domingo

Hoy domingo 9 de agosto a las 17, el SUM de la Usina Cultural, ubicado en Juramento 180, será escenario de "Cine mudo: Música en blanco y negro", una propuesta gratuita que invita al público a disfrutar de dos grandes clásicos del cine silente acompañados por música original interpretada en vivo.



Durante el concierto se proyectarán «Three Ages – Rome in All Her Glory», de Buster Keaton, y «Never Weaken», de Harold Lloyd. Ambas películas contarán con partituras especialmente compuestas para la ocasión por estudiantes avanzados de la carrera de Composición de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), en una experiencia que resignifica estas obras cinematográficas a través del lenguaje musical.



Las composiciones serán interpretadas por una orquesta integrada por alrededor de 30 jóvenes de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta (OSIJS), junto con estudiantes invitados de la Escuela Superior de Música y de la Escuela Universitaria de Música de UCASAL. La iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto entre las instituciones participantes, que promueve el intercambio de saberes y la formación artística mediante un proyecto colaborativo.

La dirección artística estará a cargo de Carolina Pineda, mientras que la dirección musical será responsabilidad de Martín D’Elía. El proceso creativo contará además con la tutoría del compositor Diego Vázquez, quien acompañó el desarrollo de las obras originales concebidas para esta función.



La propuesta busca acercar al público una experiencia diferente, donde la música en vivo se convierte en protagonista y potencia la expresividad de las imágenes, recuperando la tradición de las primeras proyecciones cinematográficas y ofreciendo una nueva forma de descubrir el patrimonio del cine mudo.

La actividad tendrá una duración aproximada de una hora, con entrada libre y gratuita.