Incendios en Washington obligaron a evacuar a 60.000 personas

Las llamas escalaron con rapidez hacia el norte y el este, cruzaron el río Spokane y forzaron el desalojo de miles de residentes. Columnas de humo cubrieron la región y las llamas de color naranja y rojo eran visibles desde la autopista.

Al cierre del domingo, el Old Trails Fire había quemado unas 8,2 millas cuadradas (alrededor de 21 kilómetros cuadrados) y registraba 0% de contención, de acuerdo con Courtney James, portavoz del Departamento de Recursos Naturales del estado de Washington (DNR)

Jessica Watson, también vocera del DNR, confirmó que algunas estructuras ya fueron destruidas, aunque las autoridades no disponían de un conteo exacto en las primeras horas. Ese número ascendió a al menos 600 viviendas, comercios y otras construcciones, según precisó posteriormente The Associated Press.

La evacuación no se limitó a zonas residenciales. Entre las instalaciones desalojadas se contaron plantas de reclamación de agua, una planta de energía de residuos y el hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA).

La empresa de servicios públicos Avista Corp. implementó cortes preventivos de energía: en el pico de la crisis, unos 30.000 clientes quedaron sin suministro, cifra que bajó a 10.000 el domingo, aunque la compañía advirtió que la demanda eléctrica de los próximos días podría generar nuevos apagones.