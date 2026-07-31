al menos 34 muertos y 50.000 ingresos en la mayor crisis migratoria de España

La mayoría de las víctimas fallecieron ahogadas cuando intentaban bordear a nado el espigón fronterizo de El Tarajal para acceder a Ceuta, informaron las autoridades españolas y medios locales.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó este viernes Ceuta junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, donde calificó lo ocurrido como “una violación de la integridad territorial de España”.

Durante la visita, Sánchez anunció nuevas medidas para reforzar el control fronterizo, entre ellas la instalación de un sistema de boyas en las inmediaciones del espigón de El Tarajal para impedir nuevos cruces por vía marítima.

Asimismo, afirmó que el Gobierno acelerará la identificación y devolución de los inmigrantes que hayan entrado de forma irregular, agradeció la cooperación de Marruecos en las labores de control fronterizo y repatriación, además, aseguró que se intensificarán las acciones contra las redes de tráfico de personas.

El Gobierno español desplegó refuerzos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas en Ceuta, mientras los centros de acogida de la ciudad continúan sometidos a una fuerte presión.

Al llegar al helipuerto de la ciudad autónoma, unas 40 personas le han recibido con insultos y gritos de "dimisión", apuntó el medio español "El Confidencial".

La crisis migratoria también provocó tensiones diplomáticas dentro de la Unión Europea (UE). La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, plantearon la posibilidad de suspender la aplicación del espacio Schengen a España al considerar insuficiente la protección de la frontera exterior de la UE, una posición respaldada posteriormente por Finlandia.

En respuesta, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó al embajador de Italia en Madrid para trasladar la protesta formal del Gobierno español. El ingreso de los 50.000 migrantes convirtió este episodio en una de las mayores entradas irregulares registradas en la historia de la ciudad, termina subrayando un informe de la agencia de noticias Xinhua.