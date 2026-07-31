La NASA confirmó a los cuatro astronautas que integrarán la misión 2027

La NASA presentó a los cuatro astronautas que integrarán la tripulación principal de Artemis III, misión prevista para 2027. El anuncio confirma el equipo que hará las pruebas críticas en órbita terrestre para validar sistemas de encuentro y acoplamiento con módulos de aterrizaje privados. Bob Hines fue designado suplente por la agencia.

Con esta designación la agencia busca consolidar la etapa de ensayos orbitales que antecederá el regreso humano a la Luna. Artemis III probará sistemas críticos y la coordinación público-privada que define la nueva era espacial; si las validaciones resultan exitosas, permitirán avanzar hacia misiones de mayor complejidad y el objetivo de establecer presencia sostenida en la superficie lunar.

Al mando estará Randy Bresnik, veterano astronauta encargado de supervisar las operaciones de vuelo y coordinar a la tripulación. Como comandante, Bresnik asumirá la responsabilidad sobre las maniobras más complejas previstas por la agencia, en una misión que la NASA describe como una de las más exigentes en décadas por la coordinación entre naves y módulos.

La Agencia Espacial Europea aportará al piloto: Luca Parmitano, el primer europeo asignado formalmente a una misión Artemis. Parmitano, con trayectoria en misiones largas, piloteará la nave Orion y simboliza la contribución de Europa, especialmente a través del Módulo de Servicio Europeo, clave para el desempeño de Artemis III. Su papel será central en las pruebas de interoperabilidad con Orion.

Andre Douglas y Frank Rubio completan el cuarteto como especialistas de misión. Ambos estarán dedicados a evaluar hardware, software y comunicaciones durante las maniobras de encuentro y acoplamiento, tareas que buscan certificar los elementos operativos y técnicos necesarios para misiones lunares posteriores y el eventual aterrizaje tripulado en el satélite.