El Gobierno eliminó trámites para importar alimentos con certificaciones internacionales, con el objetivo de "simplificar procedimientos y reducir controles". Los productos quedarán eximidos de ser incorporados al Código Alimentario Argentino y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) concentrará funciones de control, fiscalización, registro y supervisión.

La medida se implementó a través del Decreto 697/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, y los ministros de Interior, Diego Santilli; de Economía, Luis Caputo; y de Salud, Mario Lugones.

La modificación amplía el esquema de equivalencias creado por el Decreto 35/2025, que permitía el ingreso simplificado de alimentos terminados provenientes de países con elevados estándares sanitarios, como Estados Unidos, los miembros de la Unión Europea, Suiza, Canadá, Israel, Japón, Australia y Nueva Zelanda, entre otros contemplados por la normativa vigente.

A partir de ahora, el reconocimiento de esas certificaciones también alcanzará a aditivos alimentarios, coadyuvantes de tecnología e ingredientes utilizados como insumos industriales, siempre que cuenten con la certificación emitida por la autoridad competente del país de origen. De este modo, el Ejecutivo busca equiparar el tratamiento regulatorio entre los productos terminados y los componentes utilizados para elaborarlos.