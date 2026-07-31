El Garrahan fue reconocido como uno de los hospitales mejor equipados de América Latina

El Hospital Garrahan fue reconocido por HospiRank 2026 como uno de los hospitales mejor equipados de Argentina y de América Latina. La distinción, otorgada por Global Health Intelligence (GHI), reconoce la infraestructura tecnológica de la institución y pone en valor el proceso de modernización que viene impulsando para fortalecer la atención pediátrica de alta complejidad.

Gracias al trabajo articulado con la CNEA, el Garrahan adquirió un acelerador lineal único en la región que tratará al 50% de los niños con cáncer del país, junto a un nuevo tomosimulador que complementa su trabajo. Además, en los últimos meses se incorporaron un microscopio quirúrgico oftalmológico, cinco Arcos en C, 310 camas hospitalarias, 18 mesas quirúrgicas y seis cabinas de bioseguridad para laboratorio, entre otras inversiones contempladas gracias al orden en las cuentas y la transparencia lograda en el hospital.

El reconocimiento fue otorgado por Global Health Intelligence (GHI), firma especializada en inteligencia de mercado para el sector sanitario, que elabora el ranking a partir de la base de datos HospiScope, considerada una de las más completas de América Latina, tras evaluar 19 mil instituciones de salud públicas y privadas, abarcando casi un 90% de los hospitales de la región. La evaluación contempla más de 140 indicadores por hospital, entre ellos capacidad instalada, equipamiento para diagnóstico, tecnología de imágenes y dispositivos para tratamientos de alta complejidad.

El Hospital Garrahan figura entre los hospitales públicos argentinos destacados en tres de las cuatro categorías del informe: “Capacidad hospitalaria”, “Equipamiento de imagenología avanzada” y “Equipamiento para tratar el cáncer”.

El certificado destaca que los recursos tecnológicos del Garrahan constituyen "un excelente complemento" del recurso humano y representan el compromiso de la institución con brindar el mejor cuidado posible a sus pacientes. Asimismo, reconoce el esfuerzo realizado para incorporar tecnología médica de alta calidad para responder a la demanda asistencial.

Este reconocimiento demuestra que cuando los recursos se administran con responsabilidad y se invierten donde verdaderamente importa, el resultado es un hospital más moderno, con mejores herramientas para sus profesionales y una atención de mayor calidad para los chicos.