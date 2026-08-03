Femicidio en Mar del Plata: Fue hallada atada y envuelta en una frazada

Los primeros resultados de la autopsia al cuerpo de Jonaha Mailén Antonich, la joven de 24 años asesinada en Mar del Plata, confirmaron que la causa de muerte fue un paro cardíaco provocado por una hemorragia grave tras una herida de arma blanca en el cuello.

Así lo indicaron fuentes de la investigación, que además detallaron que la víctima presentaba varias heridas de arma blanca y lesiones en brazos y piernas compatibles con intentos de defensa.

Este dato refuerza la hipótesis de que Mailén intentó resistirse al ataque antes de ser asesinada. Los dos detenidos por el femicidio, Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), también presentaban lesiones compatibles con una pelea, según la revisación médica a la que fueron sometidos tras su arresto.

Mailén, madre de dos hijas de 1 y 6 años, salió de su casa la tarde del sábado 1° de agosto para asistir a una supuesta entrevista de trabajo en el Balneario Cero, ubicado entre Punta Mogotes y el parador Waikiki, en la zona sur de Mar del Plata. Según denunció su hermano, la joven había sido contactada por Facebook por un hombre que le ofreció un empleo de limpieza en un hotel.

Un chofer pasó a buscarla por su casa y la dejó en el balneario. Ese fue el último contacto que tuvo con su familia. El último registro de actividad de su WhatsApp fue a las 17.04, cuando publicó una foto del ingreso al predio.

Al notar que no regresaba y que su teléfono estaba apagado, sus familiares iniciaron una búsqueda desesperada. Una amiga logró acceder a su cuenta de Facebook para recuperar la conversación con quien le había ofrecido el trabajo y, junto a la imagen publicada, llegaron hasta el balneario.