12.819.532.788.614.400.000%: El número de inflación que calculó Milei

Durante la presentación del proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en cadena nacional, el presidente Javier Milei estimó que la inflación acumulada desde la fundación de la autoridad monetaria en 1935 fue de 12.819.532.788,614.400.000 por ciento.

Bajo la perspectiva del jefe de Estado, la reforma del estatuto del BCRA, que será enviado al Congreso de la Nación en las próximas horas, “viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación”.

“Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, impuesto que a su vez permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso. Para tener un orden de magnitudes de lo que ha robado la alta política a los argentinos de bien, basta con señalar la tasa inflación acumulada desde la creación del Banco Central la cual asciende a: 12.819.532.788,614.400.000%, esto es la inflación acumulada desde 1935. Es una cifra de 20 dígitos”, estimó el mandatario.

Al mismo tiempo, Milei remarcó que desde la salida de la Convertibilidad a comienzos de los 2000, la tasa de inflación acumula un guarismo de seis dígitos: 168.580 por ciento.