El jefe de Gabinete Diego Santilli pidió que Victoria Villarruel renuncie como vicepresidenta tras sus ataques a Javier Milei. “Si no está de acuerdo que dé un paso al costado, que arme su proyecto y que compita”, deslizó el funcionario.

Las declaraciones de Santilli se dan luego que la titular del Senado expresara su preocupación por el comportamiento del Presidente. “Tengo genuina preocupación por su estado”, había indicado Villarruel.

“Me parece una barbaridad, un disparate y una falta de sentido común. Es una falta de respeto y agravios impropios de una persona que acompañó al Presidente en la fórmula“, respondió el jefe de Gabinete.

Santilli aseguró este viernes en diálogo a radio Mitre que está “en total desacuerdo” con Villarruel y dijo que no comprende por qué, en lugar de respaldar al Gobierno, “siempre pone palos en la rueda”.

“Si no está de acuerdo que dé un paso al costado entonces, que arme su proyecto y que compita. ¿Cuál es la razón de estar en un lugar en el cual vos creés que no tenés que estar?“, cuestionó el ministro coordinador.