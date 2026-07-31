Proponen que el Presidente, ministros y legisladores dejen de cobrar si hay déficit fiscal

El presidente Javier Milei anunció este jueves, durante una cadena nacional, que el proyecto de reforma del Banco Central incluirá un mecanismo denominado "grillete fiscal" con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal. En este sentido, si el Estado incurre en un déficit fiscal sostenido y el Congreso no logra restablecer el equilibrio de las cuentas públicas, el Presidente, el Vicepresidente, los ministros, secretarios, subsecretarios, senadores y diputados nacionales dejarán de cobrar sus salarios.

Según explicó el mandatario, si el resultado fiscal permanece en rojo durante varios meses consecutivos, el Congreso dispondrá de un plazo para corregir el desequilibrio. Si no lo hace, se activará automáticamente el mecanismo, que contempla la paralización de las actividades no esenciales del Estado, el congelamiento de nuevos gastos, la suspensión de contrataciones y de transferencias discrecionales a las provincias, además de la interrupción del pago de haberes a los principales funcionarios y legisladores nacionales.

Entre las medidas previstas se encuentran el congelamiento de nuevos gastos, la suspensión de adjudicaciones de contratos, la prohibición de incorporar personal y el freno a las transferencias discrecionales a las provincias.

Además, el proyecto establece una sanción directa sobre la dirigencia política: mientras permanezca vigente el "grillete fiscal", el Presidente, el Vicepresidente, los ministros, secretarios, subsecretarios, senadores y diputados nacionales dejarán de percibir sus salarios.