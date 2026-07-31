Jujuy y Salta acordaron mantener los controles sanitarios a las importaciones de bananas

Días atrás, ambas provincias habían protestado en tándem por la Resolución N° 114/2026, que dejó sin efecto distintas normas sanitarias vinculadas al ingreso de bananas provenientes de países con plagas cuarentenarias. Los caciques consideraron que la medida afectará a la producción local y advirtieron que podría desatar un "desastre sanitario", por la posibilidad del ingreso de plagas letales.

Sáenz aseguró que tomaron la decisión de mantener los controles fitosanitarios necesarios en ambas provincias "ante una decisión inconsulta que pone en riesgo a nuestra economía regional" .

“La defensa de la producción y de las economías regionales es una responsabilidad indelegable. Defender nuestra producción es ejercer el federalismo en el Norte profundo”, lanzó, y garantizó que “los productores pueden estar tranquilos porque estableceremos las barreras sanitarias y tomaremos todas las medidas necesarias en defensa del sector”.

Asimismo, consideró que "los productores y la cadena de valor "tienen que estar tranquilos porque estableceremos barreras sanitarias y tomaremos todas las medidas necesarias en defensa del sector".

El jujeño Sadir, en tanto, dijo establecerán barreras sanitarias y "todas las medidas necesarias para resguardar el sector productivo y cuidar el empleo".

"Defender nuestras economías regionales es ejercer el federalismo real que el Norte profundo lleva décadas reclamando. No vamos a permitir que decisiones tomadas fuera de las provincias destruyan lo que nuestros productores construyen día a día con esfuerzo", evaluó.