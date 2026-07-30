Un cura denunciado por abusos dio misa y fue respaldado por la Catedral

En un comunicado, el párroco Javier Soteras pidió "esperar el esclarecimiento de los hechos con el debido respeto al principio de inocencia y a los derechos de todas las personas involucradas". "Renuevo mi cercanía al padre Alejandro", remarcó.
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Luego de que se conociera que el cura Alejandro Nicola, denunciado por presuntos abusos sexuales a menores, participó de misas en la Catedral de Córdoba, el templo publicó un comunicado firmado por el párroco Javier Soteras, quien pidió "esperar el esclarecimiento de los hechos con el debido respeto al principio de inocencia y a los derechos de todas las personas involucradas". "Renuevo mi cercanía al padre Alejandro", remarcó en el texto difundido este miércoles.

"El Pbro. Alejandro Nicola se encuentra sometido a una investigación en sede judicial y en el ámbito canónico", indicó Soteras en el texto. El párroco aclaró que ambos procesos "se encuentran actualmente en curso" y señaló que corresponde "esperar el esclarecimiento de los hechos con el debido respeto al principio de inocencia y a los derechos de todas las personas involucradas".

En otro tramo, Soteras sostuvo que Nicola "no se encuentra suspendido del ejercicio de su ministerio sacerdotal ni impedido de celebrar la Eucaristía". Por esa razón, afirmó que su participación en esa celebración "no implicó incumplimiento de una disposición canónica vigente".

No obstante, aseguró que "la Iglesia Catedral actuará con la máxima prudencia respecto de futuras celebraciones públicas". Hacia el final del comunicado, Soteras remarcó: "Renuevo mi cercanía al Padre Alejandro y a quienes puedan sentirse afectados por esta situación".

También reafirmó "el compromiso de la Catedral con la búsqueda de la verdad, el respeto de los procesos judiciales y canónicos, el cuidado de las personas y la plena colaboración con las autoridades competentes".

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