Denunciaron por abuso sexual a Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano

Thiago Medina, uno de los participantes de la edición 2022, fue denunciado por abuso sexual durante el día de hoy en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de Virrey del Pino. Según revelaron en el programa, la denuncia fue radicada por la prima y el hecho habría ocurrido hace años atrás.

Desde el piso de LAM brindaron información de la presunta denuncia que apunta contra el ex Gran Hermano. Fue Pilar Smith quien dio a conocer la existencia de la denuncia y compartió algunos de los detalles que figurarían en la presentación judicial.

De acuerdo con la información que leyó Smith, la denuncia vino por parte de una prima de Medina, Lara Agustina Ledesma, "hizo la denuncia por abuso sexual. El hecho sucedido cuando tenía 13 años. Tocamientos por debajo de la ropa, estoy hablando con ella y hablé con Thiago", relató.