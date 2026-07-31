De acuerdo con la información que leyó Smith, la denuncia vino por parte de una prima de Medina, Lara Agustina Ledesma, "hizo la denuncia por abuso sexual. El hecho sucedido cuando tenía 13 años. Tocamientos por debajo de la ropa, estoy hablando con ella y hablé con Thiago", relató.
Denunciaron por abuso sexual a Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano
Thiago Medina, uno de los participantes de la edición 2022, fue denunciado por abuso sexual durante el día de hoy en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de Virrey del Pino. Según revelaron en el programa, la denuncia fue radicada por la prima y el hecho habría ocurrido hace años atrás.
Desde el piso de LAM brindaron información de la presunta denuncia que apunta contra el ex Gran Hermano. Fue Pilar Smith quien dio a conocer la existencia de la denuncia y compartió algunos de los detalles que figurarían en la presentación judicial.
En ese sentido, la periodista contó que estaba hablando con Thiago y que él sabía sobre esta denuncia, "me dijo: 'Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con esto'", expresó.
Frente a la consulta de una de las panelistas, Pilar contó que actualmente la presunta victima es mayor de edad y que desde el entorno de Medina niegan rotundamente la acusación, "ella tiene 19 ahora y recién cuando ella tenía 15 se animó a contarlo. Se lo contó a la familia de él y todos niegan".