La joven, que fue condenada en 2018 por el asesinato de su pareja en Entre Ríos, presentó dos argumentos para que la Justicia analice el fallo.
La Policía de Salta secuestró más de 400 dosis de marihuana y demoró a dos personas
PolicialesHace 3 horasPrensa
Se trata de dos hombres, mayores de edad, quienes fueron puestos a disposición de la Justicia. Intervino la Unidad de Flagrancia.
La Policía de Salta, a través de la División Motoristas de Emergencia Policial y efectivos de Seguridad Urbana del Centro de Coordinación Operativa, realizó dos procedimientos en barrio La Gringa de Cerrillos y Santa Victoria de Capital.
En el contexto de patrullajes preventivos y tras identificar a dos masculinos, efectivos policiales detectaron que entre sus prendas de vestir transportaban envoltorios con sustancias estupefacientes. Posteriormente se dio intervención a personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, quienes procedieron al secuestro de más de 400 dosis de marihuana.
Por el hecho, los hombres, de 20 y 25 años, quedaron a disposición de la Justicia e intervino la Unidad de Flagrancia.
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Fue el resultado de una investigación de varios meses realizada por la Policía de Salta en articulación con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que permitió concretar diez allanamientos simultáneos en Salta Capital y Cerrillos y detener a siete personas.