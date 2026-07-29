La Policía de Salta secuestró más de 400 dosis de marihuana y demoró a dos personas

Se trata de dos hombres, mayores de edad, quienes fueron puestos a disposición de la Justicia. Intervino la Unidad de Flagrancia.
PolicialesHace 3 horasPrensaPrensa
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La Policía de Salta, a través de la División Motoristas de Emergencia Policial y efectivos de Seguridad Urbana del Centro de Coordinación Operativa, realizó dos procedimientos en barrio La Gringa de Cerrillos y Santa Victoria de Capital.

En el contexto de patrullajes preventivos y tras identificar a dos masculinos, efectivos policiales detectaron que entre sus prendas de vestir transportaban envoltorios con sustancias estupefacientes. Posteriormente se dio intervención a personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, quienes procedieron al secuestro de más de 400 dosis de marihuana.

Por el hecho, los hombres, de 20 y 25 años, quedaron a disposición de la Justicia e intervino la Unidad de Flagrancia.

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