Nahir Galarza pidió la revisión de su condena a prisión perpetua

Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua en 2018 por el asesinato de su pareja, Fernando Pastorizzo, pidió ante la Justicia que se revise la pena ya que cuestionó una prueba durante la investigación y la comprensión de los jueces durante el proceso.

El abogado de Galarza, Eduardo Gerard, presentó un documento ante la Sala Penal N°1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en el que criticó el desempeño de Gabriela Laiño como perito de la Policía local después de que estudiara el teléfono celular de la joven que luego fue condenada. Según consignó UNO, el trabajo de la licenciada en Bromatología comprobó una relación amorosa con la víctima durante el proceso y llevó a que la causa sea caratulada como homicidio agravado por el vínculo.