El abogado de Galarza, Eduardo Gerard, presentó un documento ante la Sala Penal N°1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en el que criticó el desempeño de Gabriela Laiño como perito de la Policía local después de que estudiara el teléfono celular de la joven que luego fue condenada. Según consignó UNO, el trabajo de la licenciada en Bromatología comprobó una relación amorosa con la víctima durante el proceso y llevó a que la causa sea caratulada como homicidio agravado por el vínculo.
Nahir Galarza pidió la revisión de su condena a prisión perpetua
PolicialesHace 6 horasPrensa
La joven, que fue condenada en 2018 por el asesinato de su pareja en Entre Ríos, presentó dos argumentos para que la Justicia analice el fallo.
Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua en 2018 por el asesinato de su pareja, Fernando Pastorizzo, pidió ante la Justicia que se revise la pena ya que cuestionó una prueba durante la investigación y la comprensión de los jueces durante el proceso.
En tal sentido, el letrado advirtió que la Justicia determinó la máxima pena pese a que ambos no tenían un proyecto de vida en común, por lo que cuestionó que el Tribunal haya entendido la existencia de una pareja. Además, remarcó que el juicio no fue desarrollado con perspectiva de género.
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Además, fueron detenidas personas vinculadas con el microtráfico de drogas, a partir del trabajo preventivo, investigativo y operativo concretado, por la Dirección General de Drogas Peligrosas, en barrios de Capital, Tartagal, Las Lajitas, Rosario de la Frontera, entre otros.