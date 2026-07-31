Javier Milei anticipó una "liberalización profunda" del mercado de capitales

En el marco de la cadena nacional para explicar los lineamientos del proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA), el presidente Javier Milei anunció también que impulsará una liberalización profunda del mercado de capitales argentino. Según el mandatario, el paquete de medidas que propone el Poder Ejecutivo hará que el ahorro se canalice en una mayor inversión, variable que por el momento no levanta cabeza.

Milei anunció que enviará dos proyectos "para recuperar la profundidad de nuestro sistema financiero, destruido junto con nuestra moneda por el BCRA". Uno de esos dos proyectos implicará una "liberalización profunda de nuestro mercado de capitales, que modificará varias leyes con una misma idea: correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quién quiere producir".

"Un ejemplo claro es el mercado de bonos corporativos. Ahora, permitiremos su emisión en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida. Lo mismo haremos con el financiamiento colectivo, que en el mundo funciona hace años y acá una ley que nadie pidió lo llenó de requisitos y lo destruyó. Vamos a destrabar 15 años perdidos", profundizó el libertario.

Según la visión del oficialismo, las medidas asegurarán "que, a medida que la economía se recupere, y la gente vuelva a ahorrar, ese ahorro se transforme en fábricas, en maquinarias y en trabajo". Para el Gobierno está es la única manera de generar un crecimiento sostenido y criticaron a las gestiones anteriores por "empujar a los argentinos a sacar sus ahorros del sistema en defensa propia y con eso frenar la inversión".

"Para que una economía crezca se necesite inversión, es decir ahorros puestos a disposición con fines productivos. Por eso dejar nuestros ahorros fuera del sistema, en una caja de seguridad, bajo el colchón o en el exterior, atenta contra nuestro propio crecimiento", expresó Milei a través de un mensaje grabado en Casa Rosada.