En cadena nacional, Milei anunció la reforma del Banco Central

En la noche de este jueves 29 de julio, el presidente Javier Milei anunció a través de una cadena nacional los principales puntos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que el gobierno enviará próximamente al Congreso.

Acompañado por parte de su Gabinete y el equipo económico, y con un video pregrabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el presidente afirmó que: "La reforma de la Carta Orgánica viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación, también conocida como impuesto inflacionario".



Además, acusó al Banco Central de la República Argentina de haber posibilitado "el robo de la alta política" e hizo hincapié en la supuesta tasa inflacionaria acumulada desde 1935, el año en que se creó la entidad monetaria.

Las modificaciones que atravesará el BCRA fueron sintetizadas por el mandatario argentino en cinco ejes. En palabras de Javier Milei, se pueden resumir de la siguiente forma:

"La misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda. Esto es, la nueva Carta Orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta (ya sea porque aumenta la oferta o baja la demanda) que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero; es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias suben"

" La segunda modificación es que se prohíbe de modo taxativo la financiación al Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los estados provinciales y los municipios, e incluye toda compra de títulos públicos del Estado Nacional en el mercado primario"

" La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. En este sentido, si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento existente, la remoción será mucho más exigente: requerirá de dos tercios no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados"

“En cuarto lugar, respecto al servicio de liquidez: determinados los activos iniciales al 31 de diciembre de 2026, estos serán asimilados en unidades físicas, por lo que los resultados por tenencia asociados a cambios en los precios de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible, un concepto similar a lo que en su momento se denominaba revalúo técnico. Por otro lado, los resultados asociados al manejo de la cartera del Banco Central solo podrán ser girados al Tesoro Nacional para la cancelación de deuda

“Finalmente, se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica de 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles”

Entre los funcionarios sentados a su lado encontramos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.