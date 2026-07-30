Los docentes universitarios, nucleados en la CONADU Histórica, anunciaron que se sumarán a la jornada de paro y movilización prevista para el lunes 3 de agosto. “¡CONADU Histórica convoca a paro y movilización este lunes 3 de agosto, en unidad con CTERA, CONADU y ATE, para decir ¡Basta de ajuste en la educación!”, señalaron en un comunicado dado a conocer este miércoles.

Según precisaron desde el sector, “la persistente negativa del Gobierno Nacional a convocar a la paritaria y el sostenido deterioro de los salarios profundizan el conflicto educativo en todos sus niveles. A ello se suma el desfinanciamiento de la educación pública y el incumplimiento de derechos consagrados por la ley”.

Además, señalaron que se incorpora un reclamo central: el cumplimiento inmediato de la medida cautelar que ordena la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. “¡Milei, cumplí con la ley! Exigimos la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, la convocatoria urgente a la paritaria nacional, la recuperación de nuestros salarios y un presupuesto que garantice el derecho social a la educación pública”, remarcaron.