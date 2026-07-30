El 75% de los estudiantes argentinos termina la secundaria

“En Argentina, la proporción de jóvenes entre 19 y 24 años que tiene secundario completo creció 12,7 puntos entre 2014 y 2024”, sostuvo un informe de la organización Argentinos por la Educación.

Pero la ubicación del país sigue estando lejos de los primeros lugares, ya que está en el quinto lugar entre nueve países de la región. Colombia, Ecuador, Chile y Perú están por delante de Argentina.

En cuanto a las razones que explican los datos, el informe hecho por la organización Argentinos por la Educación expone que “las posibilidades de completar la escuela siguen muy asociadas al nivel socioeconómico”, señalando que “solo seis de cada 10 jóvenes del quintil de menores ingresos tienen el título, frente a 9 de cada 10 en el quintil más alto”.

“El 74,6% de los jóvenes argentinos de entre 19 y 24 años terminó la escuela secundaria. La proporción aumentó 12,7 puntos porcentuales en la última década: en 2014 era 61,9%. Sin embargo, las posibilidades de completar el secundario siguen siendo muy desiguales según el nivel de ingresos de cada hogar”, comienza explicando el informe de Argentinos por la Educación.

Al respecto, informa que los datos surgen del último informe titulado “Terminalidad de la secundaria en América Latina” elaborado por Sandra Ziegler (FLACSO), Martín Nistal y Lucía Vallejo (Argentinos por la Educación).

Antes de comenzar a entrar en detalles, el escrito adelanta que el documento analiza la evolución de las tasas de finalización de la escuela secundaria entre 2014 y 2024 en nueve países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, a partir de las encuestas de hogares de cada país.

El dato sobresaliente es que cada uno de los países que se incluyen en el informe logró mejorar sus niveles de terminalidad secundaria en el periodo de 2014 a 2024.

“En la comparación regional, Argentina (74,6%) se ubica quinta, detrás de Perú (92%), Chile (91,5%), Ecuador (79,7%) y Colombia (78,3%), mientras que supera a Brasil (74,2%), Paraguay (71,8%), México (65,4%) y Uruguay (52,2%)”.

A su vez suma que, durante la última década, Argentina incrementó la terminalidad en 12,7 puntos porcentuales. Y cuenta que los mayores avances se registraron en Ecuador (+16,6 puntos), Uruguay (+15,1), México (+14,2) y Brasil (+13,9).