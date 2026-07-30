Mañana tendrá lugar el 10° Reciclatón de la ciudad

Los puestos de acopio se ubicarán de 10 a 17 hs. en la playa de estacionamiento del Alto Noa Shopping. Podrán entregarse aparatos electrónicos (RAEE), botellas de plástico, baterías de autos y motos, aceite, residuos textiles, etc.
 
LocalesHace 3 horasPrensaPrensa
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Mañana, viernes 31, tendrá lugar el 10° Reciclatón de la ciudad. La actividad será de 10 a 17 hs en la playa de estacionamiento del Alto Noa Shopping.

Los vecinos podrán depositar diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio; y de esta manera se ingresa al sistema de la economía circular y se colabora en el cuidado del ambiente y la reducción de residuos a tratar en el Relleno Sanitario San Javier.

Los participantes deberán llevar por separado:

  • Aparatos electrónicos (RAEE)
  • Papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas
  • Eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior)
  • Baterías de autos y motos
  • Residuos textiles

Se solicita evitar llevar pilas, lámparas y vidrio. En caso de lluvia la actividad se suspende.

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