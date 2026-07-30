Salta alcanzó 18 medallas en el 71º Campeonato Argentino de Tenis de Mesa.

El 71º Campeonato Argentino de Tenis de Mesa consagró a cinco representantes salteños en lo más alto del podio nacional. Federico Varela (Sub-13), Franco Varela (Sub-19) y Miriam Muro (+60) ganaron sus respectivos torneos individuales, mientras que las duplas Gemma Valerio – Victoria Guardia (Damas U15) y Victoria Guardia – Santiago Guardia (Mixtos U17) hicieron lo propio en dobles.

La nómina de subcampeones incluyó a Victoria Guardia en Sub-15 individual y al binomio Gemma Valerio – Federico Varela en Mixtos U15.