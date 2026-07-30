La salteña Tiziana Flores logró el bronce sudamericano y clasificó al Mundial de Gimnasia Aeróbica

La delegación salteña también celebró la participación de Rosario Persampieri, quien debutó en la Copa Sudamericana y sumó una valiosa experiencia internacional para su carrera.

Ambas atletas cuentan con el respaldo de la Secretaría de Deportes a través del Plan Prisma, un programa del Ministerio de Turismo y Deportes que brinda acompañamiento profesional integral para potenciar el rendimiento y la proyección de los deportistas locales en eventos de alto nivel.