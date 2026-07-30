Flybondi canceló el 75% de sus vuelos en julio

Pese a este escenario de virtual parálisis operativa, la empresa continúa comercializando pasajes, lo que encendió las alarmas de las autoridades regulatorias.

Ante la magnitud de las irregularidades, la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) le requirió a la empresa la presentación por escrito de un plan de acción detallado.

El organismo exige conocer la disponibilidad real de su flota, si las aeronaves cumplen con las exigencias de seguridad y la relación entre los pasajes vendidos y su capacidad operativa actual.

La crisis ya trascendió las fronteras: el organismo regulador de Brasil suspendió la venta de boletos en tres rutas hacia Florianópolis, Maceió y Salvador, debido a que Flybondi no respondió a solicitudes previas de información. En el país vecino, la tasa de cancelación de la aerolínea alcanzó casi el 80% de su programación de julio.